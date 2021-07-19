Ростех показал новый истребитель в деталях

На авиасалоне МАКС-2021, который пройдёт с 20 по 25 июля, Ростех обещает показать первый в России лёгкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Отличительными особенностями боевой машины называются сниженная радиолокационная заметность и сверхманёвренность.

Ранее стало известно, что 18 июля Ростех опубликовал первый фотоснимок носовой части новейшего боевого самолёта. На снимке изображена носовая часть истребителя. Её отличительной особенностью является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота, который внешне схож с кабиной истребителя пятого поколения Су-57, а также размещённый снизу воздухозаборник.