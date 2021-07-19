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Ростех показал ролик с контурами новейшего истребителя

News.ruиещё 6
4 минуты назад
Ростех разместил в YouTube видео с новым российским истребителем, которого покажут на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.
Ростех показал новый истребитель в деталях
Фото:  instagram.com/explore/tags/dvinskyaer instagram.com/explore/tags/dvinskyaer
Впервые представлены контуры самолёта анфас и назван разработчик боевой машины — компания «Сухой». Также в видео показаны элементы панели приборов и механизмы управления истребителем.
На авиасалоне МАКС-2021, который пройдёт с 20 по 25 июля, Ростех обещает показать первый в России лёгкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Отличительными особенностями боевой машины называются сниженная радиолокационная заметность и сверхманёвренность.
Ранее стало известно, что 18 июля Ростех опубликовал первый фотоснимок носовой части новейшего боевого самолёта. На снимке изображена носовая часть истребителя. Её отличительной особенностью является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота, который внешне схож с кабиной истребителя пятого поколения Су-57, а также размещённый снизу воздухозаборник.
Оружие,Армия,Сухой,Ростех,Жуковский,
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