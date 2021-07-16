Ростех показал новую разработку истребителя

Ростех
показал фотографию нового перспективного истребителя. Его анонсировали главным экспонатом на авиасалоне МАКС-2021. Снимок опубликовали на странице госкорпорации в Facebook. «Ростех» получит из бюджета 21,5 млрд рублей на развитие технологий 5G Отмечается, что самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость. По словам Ростеха, это позволит ему избегать появления на радарах, пишет телеканал «360». Ранее Ростех сообщил, что на МАКС-2021 будет представлен принципиально новый военный самолет. Его покажет Объединенная авиастроительная корпорация
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