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В России разработали принципиально новый самолет

РИА Новостииещё 12
5 часов назад
На МАКС-2021 представят новейший российский военный самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
МОСКВА, 13 июля/ Радио Sputnik. В "Ростехе" анонсировали демонстрацию публике нового самолета на авиасалоне МАКС-2021, передает РИА Новости.
Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Объединенная авиастроительная корпорация покажет зрителям свою разработку в первый день работы авиасалона.
В ОАК убеждены, что новый самолет вызовет интерес не только в России, но и в других регионах мира, в том числе среди конкурентов.
Ранее радио Sputnik сообщало, что ученый рассказал, как будут развиваться технологии лазерного оружия.
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Оружие,ОАК,Ростех,ИА Sputnik,РИА Новости,Москва,Россия,
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