На МАКС-2021 представят новейший российский военный самолет

МОСКВА, 13 июля/ Радио Sputnik. В "Ростехе" анонсировали демонстрацию публике нового самолета на авиасалоне МАКС-2021, передает РИА Новости. Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Объединенная авиастроительная корпорация покажет зрителям свою разработку в первый день работы авиасалона. В ОАК убеждены, что новый самолет вызовет интерес не только в России, но и в других регионах мира, в том числе среди конкурентов. Ранее радио Sputnik сообщало, что ученый рассказал, как будут развиваться технологии лазерного оружия. Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.