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Новый турецкий дрон совершил первый полет с бомбой

Российская Газета
3 часа назад
Перспективный турецкий беспилотник Acinci совершил 13-часовой полет с имитатором проникающей бомбы весом 1,3 тонны. Аппарат поднялся на высоту девяти километров, тест признан успешным
Новый турецкий дрон совершил первый полет с бомбой
Фото: Baykar TechnologiesBaykar Technologies
Корпорация Baykar Technologies опубликовала видео дальнего испытательного полета дрона Acinci с боевой нагрузкой. Дрон провел в воздухе более 13 часов с подвешенным под фюзеляжем массогабаритным макетом проникающей бомбы NEB весом 1,3 тонны.
Взлетная масса аппарата составила немногим более шести тонн, Acinci поднялся на высоту девять километров, испытания признаны успешными. Ранее новый турецкий дрон установил национальный рекорд продолжительности полета - он провел в воздухе более суток, - и отстрелялся по целям на земле управляемыми ракетами из разработанного специально для него семейства.
Всего Acinci совершил 874 вылета.
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