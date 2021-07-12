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"Старые как новые": США планируют до 2028 года защищаться от ракет устаревшими ПРО

Слово и Дело
5 часов назад
Командование Пентагона внимательно следит за развитием ракетного вооружения в России и Китае. Минобороны США хочет убедиться в своей возможности находить и перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на издание The National Interest.
National Interest: США не успевают за развитием вооружения в России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
В качестве меры предосторожности Пентагон ускорил разработку новой системы перехвата в рамках программы NGI. Предполагается установить на комплекс новейшие радары, что позволит атаковать цели при помощи различных средств поражения. Однако NGI не появится до 2028 года, и Вашингтону придется модернизировать уже имеющийся комплекс GBI.
"На протяжении многих лет Пентагон занимается модернизацией своего арсенала противоракетной обороны GBI – по мере того, как ядерные угрозы становятся все более актуальными", — подчеркнул Осборн.
Американские специалисты стараются заставить старые противоракеты работать в современных условиях. Россия продолжает развивать ракетостроение, включая создание и гиперзвуковых снарядов. В то же время Китай может в ближайшее время удвоить количество своих МБР, резюмировал автор.
Оружие,Министерство обороны,Пентагон,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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