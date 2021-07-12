National Interest: США не успевают за развитием вооружения в России

В качестве меры предосторожности Пентагон ускорил разработку новой системы перехвата в рамках программы NGI. Предполагается установить на комплекс новейшие радары, что позволит атаковать цели при помощи различных средств поражения. Однако NGI не появится до 2028 года, и Вашингтону придется модернизировать уже имеющийся комплекс GBI.