National Interest: США не успевают за развитием вооружения в России

В качестве меры предосторожности Пентагон ускорил разработку новой системы перехвата в рамках программы NGI. Предполагается установить на комплекс новейшие радары, что позволит атаковать цели при помощи различных средств поражения. Однако NGI не появится до 2028 года, и Вашингтону придется модернизировать уже имеющийся комплекс GBI.
Американские специалисты стараются заставить старые противоракеты работать в современных условиях. Россия продолжает развивать ракетостроение, включая создание и гиперзвуковых снарядов. В то же время Китай может в ближайшее время удвоить количество своих МБР, резюмировал автор.