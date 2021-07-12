В США удивились «сомнительным» кормовым пушкам Ту-95МС

«Ту-95МС управляется экипажем из семи человек, все из которых, кроме одного, размещаются в герметичном отсеке в носовой части фюзеляжа. Хвостовой стрелок, однако, имеет отдельный отсек в кормовой части, откуда управляет 23-миллиметровыми пушками», — пишет издание.
«В конечном итоге ценность хвостовых орудий, стреляющих обычными боеприпасами, весьма сомнительна для любых боевых задач, которые Ту-95МС может выполнять», — пишет издание, допуская, что кормовые пушки могут обстреливать радарные и тепловые снаряды-обманки.