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В США удивились «сомнительным» кормовым пушкам российского Ту-95МС

Lenta.ru
15 минут назад
Устаревающий российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС имеет оборонительное вооружение времен холодной войны, удивляются в американском издании The Drive, комментируя одно из недавних видео Минобороны России.
В США удивились «сомнительным» кормовым пушкам Ту-95МС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В публикации обратили внимание на кадр, на котором в кормовой части бомбардировщика-ракетоносца заметна пара 23-миллиметровых авиационных пушек.
«Ту-95МС управляется экипажем из семи человек, все из которых, кроме одного, размещаются в герметичном отсеке в носовой части фюзеляжа. Хвостовой стрелок, однако, имеет отдельный отсек в кормовой части, откуда управляет 23-миллиметровыми пушками», — пишет издание.
The Drive напоминает, что американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, который еще более стар, чем Ту-95МС, лишился кормовой пушки после холодной войны.
«В конечном итоге ценность хвостовых орудий, стреляющих обычными боеприпасами, весьма сомнительна для любых боевых задач, которые Ту-95МС может выполнять», — пишет издание, допуская, что кормовые пушки могут обстреливать радарные и тепловые снаряды-обманки.
В июле журнал The National Interest написал, что советские (российские) стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М, Ту-95 и Ту-160 и их разнообразные модернизации являются старыми, но все еще опасными.
Оружие,Армия,Министерство обороны,The National Interest,Соединенные Штаты,
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