В США удивились «сомнительным» кормовым пушкам Ту-95МС

В публикации обратили внимание на кадр, на котором в кормовой части бомбардировщика-ракетоносца заметна пара 23-миллиметровых авиационных пушек.

The Drive напоминает, что американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, который еще более стар, чем Ту-95МС, лишился кормовой пушки после холодной войны.