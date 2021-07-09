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Авиационную ракету "два в одном" покажут на МАКС-2021

Российская Газетаиещё 2
13 часов назад
Российские оружейники разработали неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая сочетает в себе возможности ранее разработанных изделий осколочно-фугасной С-13ОФ и C-13Т.
Авиационную ракету "два в одном" покажут на МАКС-2021
Фото: Сергей Бобылев/ТАСССергей Бобылев/ТАСС
Демонстрация новой ракеты состоится на авиасалоне МАКС-2021.
"Основная задача ракеты - поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях", - сказал РИА Новости генеральный директор Новосибирского завода искусственного волокна Глеб Вареница.
Новая ракета С-13Б, калибром 122 мм, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный землей или песком на толщину два-три метра.
Кроме того ракета способна также разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.
Оружие,Армия,РИА Новости,
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