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Морпехи США привезли на Украину устаревшие противотанковые бронемашины

Российская Газета
24 минуты назад
Данные самоходные ПТРК были разработаны еще в конце 80-х годов на базе колесных боевых машин пехоты LAV-25. Они первоначально оснащались управляемыми ракетами TOW.
США привезли на Украину устаревшие бронемашины
Фото: ВМС УкраиныВМС Украины
Впоследствии их модернизировали и приспособили для более совершенных TOW-2, имеющих тандемные боевые части с улучшенной бронепробиваемостью и способных поражать цели на дистанции до 3750 метров. Прицельный комплекс с тепловизором позволяет осуществлять применение в ночных условиях.
Экипаж состоит из четырех человек: командира, наводчика-оператора, водителя и заряжающего.
В качестве дополнительного вооружения используется 7,62-мм пулемет с боекомплектом в 1000 патронов. Имеются также две дымовые гранатометные установки.
Боевая масса - 12260 кг. Мощность дизельного двигателя - 275 л.с. Максимальная скорость -100 км/ч. Запас хода - 660 км.
По мнению военных экспертов, LAV-AT в настоящее время уже не могут считаться современными, у них недостаточная защита, особенно противоминная. Однако после полного снятия с вооружения танков Abrams у морской пехоты США нет других наземных самоходных средств, способных бороться с бронетехникой, кроме этих ПТРК.
Оружие,Армия,Соединенные Штаты,Украина,
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