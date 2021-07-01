Необычная конструкция новой китайской подлодки удивила экспертов

Построенная в Ухане, в глубине материкового Китая
подлодка уже спустилась по Янцзы до Шанхая
и приступила к испытаниям в море, пишет Popular Mechanics
. Первое, что бросается в глаза - "рубленые" грани надстройки, снижающие, по всей видимости, радиолокационную заметность субмарины во время всплытия. В отличие от АПЛ, дизель-электрические подлодки проводят много времени на поверхности, а на глубину уходят непосредственно перед атакой. Противолодочные самолеты используют в работе дальние радары, чтобы находить субмарины задолго до того, как те обнаружат охотника.