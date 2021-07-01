Необычная конструкция новой китайской подлодки удивила экспертов

В Сети появились фото первого выхода в море новой китайской субмарины - предположительно, модернизированного варианта Type-039. Внутри у нее тоже много чего интересного, но комментаторов больше всего поразила необычная форма рубки корабля.

Фото: Российская Газета Российская Газета

De plus en plus près... pic.twitter.com/DuvLoFAu6i— East Pendulum (@HenriKenhmann) June 28, 2021 Построенная в Ухане, в глубине материкового Китая подлодка уже спустилась по Янцзы до Шанхая и приступила к испытаниям в море, пишет Popular Mechanics . Первое, что бросается в глаза - "рубленые" грани надстройки, снижающие, по всей видимости, радиолокационную заметность субмарины во время всплытия. В отличие от АПЛ, дизель-электрические подлодки проводят много времени на поверхности, а на глубину уходят непосредственно перед атакой. Противолодочные самолеты используют в работе дальние радары, чтобы находить субмарины задолго до того, как те обнаружат охотника.

Способность передвигаться незамеченной в надводном положении сэкономит Type-039 немало топлива и позволит дольше находится на боевом патрулировании. Очертания рубки китайского корабля напоминают строящуюся в Швеции субмарину А-26, но информации пока слишком мало, чтобы обвинить КНР в очередном копировании, предупреждает эксперт по подводным силам Х. Саттон.