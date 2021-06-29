Американский аналог Су-57 и F-35 сравнили

Издание напоминает, что F-15EX Eagle II, являясь глубокой модернизацией F-15 Eagle, «никогда не сможет полностью уйти от своих корней четвертого поколения — истребитель основан на планере 45-летней давности со всеми вытекающими отсюда недостатками». К последним в публикации относится, в частности, отсутствие малозаметности, что делает F-15EX Eagle II уязвимым для российских и китайских систем противовоздушной обороны (ПВО).
Способность F-15 Eagle переносить до 22 ракет класса «воздух-воздух» не имеет смысла в условиях развитой системы ПВО противника, поскольку истребитель ею будет быстро уничтожен. Журнал напоминает, что схожими возможностями обладает F-35 Lightning II, который в «режиме зверя» может быть вооружен 16 ракетами.