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Американский аналог Су-57 и F-35 сравнили

Lenta.ru
14 минут назад
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II благодаря малозаметности имеет преимущество перед самолетом четвертого поколения F-15EX Eagle II, считающимся аналогом российского Су-57. Сравнение истребителей приводит американский журнал The National Interest.
Американский аналог Су-57 и F-35 сравнили
Фото: Thedrive.comThedrive.com
Издание напоминает, что F-15EX Eagle II, являясь глубокой модернизацией F-15 Eagle, «никогда не сможет полностью уйти от своих корней четвертого поколения — истребитель основан на планере 45-летней давности со всеми вытекающими отсюда недостатками». К последним в публикации относится, в частности, отсутствие малозаметности, что делает F-15EX Eagle II уязвимым для российских и китайских систем противовоздушной обороны (ПВО).
Способность F-15 Eagle переносить до 22 ракет класса «воздух-воздух» не имеет смысла в условиях развитой системы ПВО противника, поскольку истребитель ею будет быстро уничтожен. Журнал напоминает, что схожими возможностями обладает F-35 Lightning II, который в «режиме зверя» может быть вооружен 16 ракетами.
«Параллельное сравнение этих двух самолетов не оставляет места для двусмысленности в отношении того, какой из них является лучшим выбором для противодействия все более изощренным угрозам, создаваемым конкурентами Америки», — сообщается в издании.
В мае Popular Mechanics отметил, что в ходе военных учений Northern Edge 21, проходивших на Аляске, истребитель F-15EX Advanced Eagle «сбил несколько противников и был сбит сам».
В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.
Оружие,Армия,The National Interest,
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