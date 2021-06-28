Подлодка «Магадан» вышла на ходовые испытания

Начались заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3. Об этом сообщили 28 июня в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи». Испытания проходят на морских полигонах Балтийского флота, их планируется завершить ко Дню Военно-морского флота России , который в этом году приходится на 25 июля.

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«Магадан» — третья подводная лодка серии дизельных подлодок для Тихоокеанского флота. Спущена на воду в Петербурге 26 марта 2021 года. В ноябре 2021 года будет передана в состав ВМФ России.

Как пояснили судостроители, в ходе испытаний будет замерен уровень шума подлодки, проект которой на Западе называют «чёрная дыра» из-за его малошумности. Также будут измерены магнитные поля корабля, лодка пройдет скоростные, маневренные, глубоководные испытания. Проверят гидроакустику корабля, комплексы радиолокации и связи, энергетическую установку и систему обеспечения жизнедеятельности.

Как отметили на верфях, в настоящее время на предприятии завершена стыковка четвертой подводной лодки той же серии «Уфа», ее спуск на воду запланирован до конца текущего года.