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Подлодка «Магадан» вышла на ходовые испытания

ИА Regnum
5 часов назад
Начались заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3. Об этом сообщили 28 июня в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи». Испытания проходят на морских полигонах Балтийского флота, их планируется завершить ко Дню Военно-морского флота России, который в этом году приходится на 25 июля.
Подлодка «Магадан» вышла на ходовые испытания
Фото: ©function.mil.ru©function.mil.ru
«Магадан» — третья подводная лодка серии дизельных подлодок для Тихоокеанского флота. Спущена на воду в Петербурге 26 марта 2021 года. В ноябре 2021 года будет передана в состав ВМФ России.
Как пояснили судостроители, в ходе испытаний будет замерен уровень шума подлодки, проект которой на Западе называют «чёрная дыра» из-за его малошумности. Также будут измерены магнитные поля корабля, лодка пройдет скоростные, маневренные, глубоководные испытания. Проверят гидроакустику корабля, комплексы радиолокации и связи, энергетическую установку и систему обеспечения жизнедеятельности.
Как отметили на верфях, в настоящее время на предприятии завершена стыковка четвертой подводной лодки той же серии «Уфа», ее спуск на воду запланирован до конца текущего года.
Первый подводный корабль серии для ТОФ, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ России 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота РФ 24 октября 2020 года.
Оружие,Россия,
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