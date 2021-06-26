Американский «Апач» усилят из-за российского «Тора»

Американский ударный вертолет AH-64 Apache («Апач») нуждается в ракете класса «воздух-земля» большой дальности Long Range Precision Munition (LRPM), которая позволит ему поражать цели противника, не заходя в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет журнал Popular Mechanics.

Ожидается, что разработка LRPM завершится в 2028 году. Издание напоминает, что в настоящее время армия США использует на AH-64 Apache израильские ракеты Spike Non-Line of Sight (N-LOS) дальностью около 32 километров и американские AGM-114 Hellfire (почти семь километров).