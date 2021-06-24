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В Ленинградской области упал военный вертолет

Lenta.ruиещё 14
2 часа назад
В Ленинградской области упал военный вертолет
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает ТАСС.
«В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля», — сообщил источник в экстреннх службах.
По информации агентства, при крушении погибли три человека. Также уточняется, что разбившийся самолет принадлежал Росгвардии и совершал тренировочный полет. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия.
19 июня в Кемеровской области произошло падение самолета L-410. Он упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отказ одного из двигателей.
Оружие,Росгвардия,ИТАР-ТАСС,Ленинградская Область,
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