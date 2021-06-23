Истребитель сопроводил самолет США у границ России

22 июня сообщалось, что самолеты российских Воздушно-космических сил, базирующиеся в Сирии, понаблюдали
в Средиземном море за новым британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Британские военные назвали активность россиян «напряженной». «Это первый раз, когда мы привозим истребители F-35 в Восточное Средиземноморье, поэтому, конечно, Россия хочет прилететь и посмотреть на них, они хотят понять, как мы ведем дела, так же и я хочу понять, как ведут дела они», — отметил командующий британской авиагруппы.