Истребитель сопроводил самолет США у границ России

Отмечается, что средства контроля воздушного пространства российских Вооруженных сил зарегистрировали неопознанную цель над Охотским морем. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — заявили в ведомстве.