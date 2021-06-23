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Истребитель Су-30СМ сопроводил самолет США вблизи границы России

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Российский истребитель Су-30СМ сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Охотским морем вблизи границ России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны России), передает ТАСС.
Истребитель сопроводил самолет США у границ России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что средства контроля воздушного пространства российских Вооруженных сил зарегистрировали неопознанную цель над Охотским морем. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — заявили в ведомстве.
22 июня сообщалось, что самолеты российских Воздушно-космических сил, базирующиеся в Сирии, понаблюдали в Средиземном море за новым британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Британские военные назвали активность россиян «напряженной». «Это первый раз, когда мы привозим истребители F-35 в Восточное Средиземноморье, поэтому, конечно, Россия хочет прилететь и посмотреть на них, они хотят понять, как мы ведем дела, так же и я хочу понять, как ведут дела они», — отметил командующий британской авиагруппы.
Оружие,Армия,Россия,Соединенные Штаты,
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