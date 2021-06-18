Подлодка "Гепард" "уничтожила" корабли противника

Как сообщили в пресс-службе СФ, плановое тактическое учение проходит в морских полигонах Северного флота. Стрельба выполнялась учебными практическими торпедами из подводного положения, командование оценило ее как успешную. После атаки экипаж отработал уклонение и уход из-под ответного удара.

Накануне "Гепард" так же успешно провел поражение условного подводного противника противолодочной ракетой. Экипаж АПЛ отработал тактику поиска и слежения за однотипной субмариной, а затем выполнил по ней стрельбу из подводного положения. Район выполнения стрельб закрывался для гражданского судоходства.