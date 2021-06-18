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Подлодка Северного флота "уничтожила" корабли условного противника

Российская Газета
35 минут назад
Крейсерская атомная подводная лодка (АПЛ) "Гепард" Северного флота успешно провела учебную торпедную атаку отряда кораблей условного противника в Баренцевом море.
Подлодка "Гепард" "уничтожила" корабли противника
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщили в пресс-службе СФ, плановое тактическое учение проходит в морских полигонах Северного флота. Стрельба выполнялась учебными практическими торпедами из подводного положения, командование оценило ее как успешную. После атаки экипаж отработал уклонение и уход из-под ответного удара.
Роль "вражеских" кораблей исполнил отряд кораблей Северного флота: ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Петр Моргунов" и спасательный буксир "Алтай".
Накануне "Гепард" так же успешно провел поражение условного подводного противника противолодочной ракетой. Экипаж АПЛ отработал тактику поиска и слежения за однотипной субмариной, а затем выполнил по ней стрельбу из подводного положения. Район выполнения стрельб закрывался для гражданского судоходства.
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