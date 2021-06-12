Российская атомная подводная лодка "Казань" вызывает серьезное беспокойство у американских ВМС. Об этом сообщает Business Insider

Автор издания Бенджамин Бримелоу пишет о том, что "Казань" — это кульминация более чем десятилетних усилий по созданию нового и современного атомного подводного ракетного крейсера".

Бримелоу подчеркивает, что новая подлодка, так же как и созданный в 1993 году "Северодвинск", представляет собой новую главу в истории подводных сил России. Хотя второй корабль проекта 885М "Ясень-М" меньше по размерам, он оборудован новыми системами управления и контроля повреждений, сенсорными комплексами, модернизированной технологией подавления шума и даже более тихим ядерным реактором, отмечает эксперт.

Помимо этого, Бримелоу обращает внимание на то, что "Казань" вооружат гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая может развивать скорость от шести до восьми чисел Маха.

На первый взгляд, корабли "Ясень-М" могут показаться менее опасными, чем подлодки с баллистическими ракетами, в частности класса "Борей-А", пишет автор.

"Однако они оснащены современным обычным вооружением, способным поражать цели даже на суше. В сочетании с их скрытностью и способностью находиться практически в любой точке океана угрозу этих подлодок трудно переоценить", — заключает он.