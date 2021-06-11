СК проверяет столкновение самолета с мачтой освещения в Толмачево

На борту воздушного суда находилось почти две сотни пассажиров.

Как видно на видео из соцсетей, авиалайнер при выполнении руления задел левым крылом мачту освещения. Известно, что судно выполняло рейс «Новосибирск — Москва» и готовилось к взлету.

В салоне в этот момент находилось 183 пассажира, в том числе семь детей. Никто из них, к счастью, не пострадал.

Сейчас следствие проводит проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Правоохранители провели осмотр места происшествия и самого воздушного суда, а также получили объяснения от экипажа.