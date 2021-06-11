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СК проверяет столкновение самолета с мачтой освещения в Толмачево

НДН.Инфоиещё 5
11 часов назад
На борту воздушного суда находилось почти две сотни пассажиров.
СК проверяет столкновение самолета с мачтой освещения в Толмачево
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо
Следственный комитет заинтересовался инцидентом в Толмачево, где самолет Airbus А-321 компании S7 при развороте врезался в световую опору. Столкновение произошло вечером в среду, 9 июня, на взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Как видно на видео из соцсетей, авиалайнер при выполнении руления задел левым крылом мачту освещения. Известно, что судно выполняло рейс «Новосибирск — Москва» и готовилось к взлету.
В салоне в этот момент находилось 183 пассажира, в том числе семь детей. Никто из них, к счастью, не пострадал.
Сейчас следствие проводит проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Правоохранители провели осмотр места происшествия и самого воздушного суда, а также получили объяснения от экипажа.
«В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в Западно-Сибирском СК на транспорте.
Оружие,АК S7,СКР,Толмачево,
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