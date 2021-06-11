СК проверяет столкновение самолета с мачтой освещения в Толмачево

На борту воздушного суда находилось почти две сотни пассажиров.
Следственный комитет
заинтересовался инцидентом в Толмачево
, где самолет Airbus А-321 компании S7
при развороте врезался в световую опору. Столкновение произошло вечером в среду, 9 июня, на взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Как видно на видео из соцсетей, авиалайнер при выполнении руления задел левым крылом мачту освещения. Известно, что судно выполняло рейс «Новосибирск — Москва» и готовилось к взлету.
В салоне в этот момент находилось 183 пассажира, в том числе семь детей. Никто из них, к счастью, не пострадал.
Сейчас следствие проводит проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Правоохранители провели осмотр места происшествия и самого воздушного суда, а также получили объяснения от экипажа.
«В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в Западно-Сибирском СК на транспорте.