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Испытание Апокалипсисом: снайпер спецназа США сравнил АК-74 и M4

Российская Газета
42 минуты назад
В США вынуждены признать превосходство автомата АК-74 над M4. Причем выбор в пользу советского оружия делают бойцы спецподразделений США.
Испытание Апокалипсисом: снайпер спецназа США сравнил АК-74 и M4
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Американский снайпер Брэндон Тайлер Уэбб из "Морских котиков" в публикации, подготовленной для SOFREP, доходчиво объясняет, в чем заключается основное преимущество АК-74.
"Эта проклятая штука продолжает стрелять даже после соленой воды и песка", - говорится в материале.
Спецназовец отмечает, что автомат словно смеется над любыми попытками вывести его из строя и спрашивает: "Это все, что вы можете?".
"M4 заклинивает каждый раз, когда в него попадает песок. Нам пришлось использовать специальные водонепроницаемые пакеты, обеспечивая "VIP-сопровождение" для доставки оружия из зоны прибоя на сушу", - отмечает Брэндон Тайлер Уэбб, сравнивая М4 с АК-74.
Он высказывает недоумение из-за того, что американское министерство обороны не обеспечило разработку более эффективного оружия для замены "рабочей лошадки" М-14. Эксперт считает, что это может быть связано с правительственной бюрократией, карьеризмом и проблемами в контрактных процедуцрах. Брэндон Тайлер Уэбб подчеркивает, что военные чиновники сделали несколько шагов назад в эволюции оружия.
"АК-74 не выиграет снайперских соревнований, но я доверяю ему как оружию боевых действий в радиусе 200 метров или меньше. Он прошел для меня испытание Апокалипсисом" - отмечает американский спецназовец.
При этом он добавляет, что если бы пришлось делать выбор между M4 или AK-74, то выбрал бы не M4 из-за ненадежности американского оружия.
Кстати, Брэндон Тайлер Уэбб признался, что ему доводилось пилотировать американские и российские самолеты. И вторые также, как и АК-74, отличались высокой надежностью и приспособленностью к эксплуатации в суровых условиях.
Оружие,Армия,Соединенные Штаты,
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