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Российский истребитель обнаружил самолет-разведчик США у границ

Lenta.ruиещё 4
6 минут назад
Российский истребитель Су-35 обнаружил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США у границ РФ, над акваторией Тихого океана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.
Cамолет-разведчик США обнаружили у границ России
Фото: ReutersReuters
Российские средства контроля воздушного пространства увидели воздушную цель, которая приближалась к России. После этого в воздух подняли истребитель Су-35, который сопроводил американский самолет над акваторией.
«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.
6 июня американский самолет P-8A «Посейдон» провел разведку у границ России в Черном море. Патрульный противолодочный самолет ВМС США взлетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, Италия, и примерно в течение трех часов выполнял задание возле морских границ Крыма.
Оружие,Армия,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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