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Многоствольный легкий танк венесуэльской армии показали на видео

Российская Газета
5 часов назад
Легкий танк АМХ-13 французского производства венесуэльские военные превратили в машину огневой поддержки. Для этого на нее установили шесть 106-мм безоткатных орудий, 12,7-мм пулемет и 81-мм миномет.
Многоствольный легкий танк венесуэльской армии показали на видео
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org
На обнародованном видео продемонстрированы различные варианты применения, в том числе ведение огня из пулемета М2 в дневных и ночных условиях, а также стрельбы из безоткаток. Последние имеют кумулятивные боеприпасы с дальностью 1200-1350 метров, а также осколочно-фугасные выстрелы и снаряды с готовыми поражающими элементами.
Некоторые из экспертов отмечают, что конструкторы из Боливарианской Республики, по сути, повторили американскую разработку середины 50-х годов - противотанковую артиллерийскую установку M50 Ontos.
Эта самоходка эксплуатировалась в воздушно-десантных войсках и морской пехоте США более пятнадцати лет, в том числе во время войны во Вьетнаме. Однако общее у них лишь вооружение, все остальное существенно отличается. Французский танк лучше бронирован (50 мм против 13 мм) и более подвижен (65 км/ч и 48 км/ч).
К тому же на этом образце основательно доработаны прицелы, которые совмещены с телевизионными камерами. Передаваемое ими изображение отображается на установленном в боевом отделении специальном мониторе.
Специалисты считают, что было логичным установить на эту бронемашину и противотанковые управляемые ракеты или блоки для применения авиационных реактивных снарядов. Это еще больше повысит огневую мощь.
Венесуэльская армия в настоящее время имеет на вооружении бронетехнику российского и западного производства. В том числе танки Т-72Б1В, АМХ-30V, Scorpion- 90 FV-101 и упомянутые АМХ-13.
Оружие,Армия,
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