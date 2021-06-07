Ракета разорвала на части американский броневик на севере Ирака

Попадание управляемой противотанковой ракеты в бронеавтомобиль американского производства на севере Ирака привело к фатальным последствиям. Пять человек, находившихся внутри погибли, еще семеро оказались ранены. Предполагается, что был применен комплекс "Конкурс" или "Корнет".

Фото: Reuters Reuters

Conflict btwn #Kurdish groups In northern #Iraq.#PKK hit #Peshmerga MRAP MaxxPro with ATGM.

5 soldiers were killed, 7 more were injured.

Supporters of the PKK say the reason for the clash is the help of the Peshmerga to the #Turkish army https://t.co/5DNkpeilNj pic.twitter.com/4w234pqGHO— Islamic World Update (@islamicworldupd) June 6, 2021

Инцидент произошел в ходе конфликта между боевиками соперничающих курдских группировок. Судя по появившимся в социальных сетях фотографиям с места боестолкновения, MaxxPro перевозил боеприпасы, которые взорвались после пробития брони. В результате ударной волной выбило крышу с пулеметной башней и кормовой люк.

Такая техника, известная как MRAP, создавалась заокеанскими конструкторами специально для действий в условиях минной войны, развернувшейся против американских войск и их союзников в середине нулевых годов в Ираке.

Благодаря специально разработанному V-образному днищу данное транспортное средство массой около 13500 кг может выдерживать взрывы фугасов, эквивалентные 7 кг тринитротолуола.

Мощность двигателя - 330 л.с. (в некоторых версиях до 425 л.с). Максимальная скорость - 80 км/ч. Запас хода - 800 км. Возможна установка различного вооружения: 7,62-мм или 12,7-мм пулеметов, автоматических гранатометов.

Для защиты от реактивных гранат станковых и ручных гранатометов предназначены решетчатые экраны, однако они не обладают достаточной эффективностью для защиты от ПТУР.