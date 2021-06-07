Ракета разорвала на части американский броневик на севере Ирака

Попадание управляемой противотанковой ракеты в бронеавтомобиль американского производства на севере Ирака
привело к фатальным последствиям. Пять человек, находившихся внутри погибли, еще семеро оказались ранены. Предполагается, что был применен комплекс "Конкурс" или "Корнет".
Инцидент произошел в ходе конфликта между боевиками соперничающих курдских группировок. Судя по появившимся в социальных сетях фотографиям с места боестолкновения, MaxxPro перевозил боеприпасы, которые взорвались после пробития брони. В результате ударной волной выбило крышу с пулеметной башней и кормовой люк.
Такая техника, известная как MRAP, создавалась заокеанскими конструкторами специально для действий в условиях минной войны, развернувшейся против американских войск и их союзников в середине нулевых годов в Ираке.
Благодаря специально разработанному V-образному днищу данное транспортное средство массой около 13500 кг может выдерживать взрывы фугасов, эквивалентные 7 кг тринитротолуола.
Мощность двигателя - 330 л.с. (в некоторых версиях до 425 л.с). Максимальная скорость - 80 км/ч. Запас хода - 800 км. Возможна установка различного вооружения: 7,62-мм или 12,7-мм пулеметов, автоматических гранатометов.
Для защиты от реактивных гранат станковых и ручных гранатометов предназначены решетчатые экраны, однако они не обладают достаточной эффективностью для защиты от ПТУР.
Всего было выпущено около 9000 таких броневиков. Значительное количество из них передано дружественным США странам.