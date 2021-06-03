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Свой среди чужих: необычную версию Т-72 создали в ЮАР в 90-е годы

Российская Газета
9 часов назад
Советский танк Т-72 в 90-е годы был одним из самых распространенных современных танков в мире. Поэтому неудивительно, что во многих странах стали появляться предложения по их дальнейшей модернизации.
Свой среди чужих: необычную версию Т-72 создали в ЮАР в 90-е годы
Фото: Witput / youtube.comWitput / youtube.com
Интересно, что свои варианты по улучшению характеристик "семьдесят второго" разработали не только конструкторы из государств Организации Варшавского договора, но и специалисты Франции, Израиля и ЮАР.
Более 20 лет назад инженеры из Южноафриканской республики обновили у одной из экспортных нижнетагильских машин систему управления огнем. Свое детище они назвали "Тигром". Однако он так и не привлек внимание потенциальных клиентов.
Уже в новом веке был создан T-72FDS, который снабдили совершенно новыми стабилизированными прицелами наводчика-оператора и командира. Это оборудование имело дневные телевизионные и ночные тепловизионные каналы наблюдения, лазерные дальномеры, различные датчики и баллистический компьютер.
На испытательных стрельбах он демонстрировал достаточно хорошую точность. Также в распоряжении экипажа имелась навигационная система. Однако уровень защиты, огневая мощь и подвижность оставались на прежнем уровне.
ЮАР демонстрировала танк на выставках. Он проходил испытания в Алжире, но военные этой страны предпочли модернизировать технику с российской помощью.
Судя по видеокадрам, T-72FDS существует до сих пор, однако в настоящее время его задействуют лишь в различных военных шоу.
Оружие,Израиль,Южная Африка,Франция,
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