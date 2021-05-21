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В Госдуму внесен законопроект об изменениях в КоАП по госконтролю за оборотом оружия

Агентство «Москва»иещё 2
1 час назад
Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об изменениях в КоАП по государственному контролю за оборотом оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.
«Группа депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации во главе с Василием Пискаревым внесла в Госдуму пакет поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, направленных на совершенствование государственного контроля и усиление ответственности в сфере оборота оружия», - говорится в сообщении.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что законопроект разрабатывался до трагедии в Казани и учитывает правоприменительную практику, связанную с правонарушениями в этой сфере. «Предложенные нами изменения устанавливают ответственность в том числе за нарушение запретов, предусмотренных поправками в федеральный закон «Об оружии», которые Государственная дума приняла в первом чтении в минувший вторник», - сообщил Пискарев, слова которого приводятся в тексте.
Отмечается, что поддержанные депутатами поправки предусматривают, в частности, запрет на распространение в интернете информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, восстановления боевых свойств списанного оружия.
«Учитывая длящийся характер правонарушений в сфере оборота оружия и повышенную степень их общественной опасности, а также нечастую периодичность проверок, считаем важным увеличить сроки давности по этим правонарушениям с двух месяцев до одного года», - уточнил Пискарев.
Также он сообщил, что одна из новелл законопроекта предусматривает возможность в ряде случаев освободить от ответственности нарушителей законодательства, добровольно сдавших оружие и патроны. «При этом действие поправки не распространяется на тех нарушителей закона, кто попытается добровольно сдать оружие при задержании», - подчеркнул Василий Пискарев.
«Внесенный сегодня пакет поправок поможет упорядочить оборот гражданского оружия в нашей стране, благоприятно повлияет на криминогенную обстановку на наших улицах, а введение повышенной ответственности окажет хорошее профилактическое воздействие на владельцев оружия и тех, кто собирается его приобрести», - заключил депутат.
Оружие,Василий Пискарев,Госдума,Россия,Казань,
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