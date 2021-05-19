Россия продаст за рубеж улучшенную версию «Аллигатора»

Базовая версия «Аллигатора» в настоящее время состоит на вооружении ВКС РФ и ВВС Египта.

Ранее китайские военные эксперты заявили, что Россия собирается нарушить негласный закон, согласно которому новейшее вооружение не поставляется за рубеж (например, на внешних рынках не найти американский и китайский истребители пятого поколения F-22 и J-20). В КНР считают, что РФ будет продвигать за рубежом свой самолёт Су-57.