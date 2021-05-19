Летчиков России обеспечат стрелковым оружием

Комплекты выживания лётчиков Воздушно-космических сил РФ планируют впервые дополнить стрелковым оружием — пистолетом-пулемётом Калашникова (ППК-20) и пистолетом Лебедева компактным (ПЛК). Об этом два источника в авиастроительной отрасли рассказали РИА Новости.

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В настоящее время носимый аварийный запас (НАЗ) военных пилотов состоит из продуктов, ножа, аптечки, средств связи и нескольких других предметов первой необходимости. НАЗ находится в катапультируемом кресле. Лётчик может взять личное стрелковое оружие в лётный комбинезон, обычно это пистолет Стечкина или Макарова, некоторые военнослужащие предпочитают иметь в запасе несколько гранат. Включение двух единиц стрелкового оружия в НАЗ осуществят в рамках выполнения поручения министра обороны РФ Сергея Шойгу

Один из собеседников агентства сообщил, что в начале 2021 года состоялись военно-технические эксперименты, в которых участвовали несколько десятков экипажей истребителей и бомбардировщиков. Лётчики прошли закрытый опрос, по результатам которого ППК-20 и ПЛК получили высший балл. В этом мероприятии свои разработки представляли четыре компании — производителя стрелкового оружия.

Источники уточнили, что стрелковое оружие войдёт в НАЗ для экипажей всей линейки российских боевых самолётов, включая истребители Су-27, Су-35, Су-57, МиГ-29, МиГ-35 и фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.

ППК-20 разработан под патрон 9×19 мм «Парабеллум». Пистолет-пулемёт оснащён прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Масса оружия — 2,9 кг, магазин рассчитан на 30 патронов. Государственные испытания нового пистолета-пулемёта Калашникова завершились в июле 2020 года. За основу при его разработке был взят пистолет-пулемёт «Витязь-СН». Выявленные при его серийном выпуске замечания были учтены в работе над новым оружием.