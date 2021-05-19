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Россия разместит Су-34 на арктических островах

Газета.Ru
20 минут назад
Россия разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на архипелаге Земли Франца-Иосифа и Новосибирских островах, где уже готовится специальная инфраструктура. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на Минобороны.
Россия разместит Су-34 на арктических островах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщил начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО Игорь Чуркин, с новой инфраструктурой авиация Северного флота сможет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути и обеспечит безопасность этой транспортной артерии.
"Многофункциональные Су-34 — универсальные самолеты", — сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
По его словам, эти самолеты смогут атаковать как сухопутные, так и морские цели. Он добавил, что с аэродромов Нагурская и Темп Су-34 смогут контролировать арктическое пространство.
Отмечается, что на данный момент отремонтированы и отстроены заново 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос в островной и материковой частях севера России.
Оружие,Армия,Россия,
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