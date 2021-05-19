Россия разместит Су-34 на арктических островах

Россия разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на архипелаге Земли Франца-Иосифа и Новосибирских островах, где уже готовится специальная инфраструктура. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на Минобороны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщил начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО Игорь Чуркин, с новой инфраструктурой авиация Северного флота сможет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути и обеспечит безопасность этой транспортной артерии.

"Многофункциональные Су-34 — универсальные самолеты", — сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, эти самолеты смогут атаковать как сухопутные, так и морские цели. Он добавил, что с аэродромов Нагурская и Темп Су-34 смогут контролировать арктическое пространство.