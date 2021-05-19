В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В США рассказали о способном ударить по Москве из Лондона новом оружии

Lenta.ru
38 минут назад
Перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) армии США, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.
Новое оружие США способно ударить по Москве из Лондона
Фото: Кадр: Defense Updates / YoutubeКадр: Defense Updates / Youtube
«Из Европы, скажем, из Лондона, LRHW может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», — говорится в публикации.
Тем не менее, издание уверяет, что новое оружие выступит «средством сдерживания, которое в идеале снижает вероятность конфликта».
Журнал также отмечает, что LRHW, запускаемая с позиций, расположенных в Тихом океане, будет способна поражать цели и в Китае.
Popular Mechanics, ссылаясь на издание Breaking Defense, напоминает, что дальность LRHW армии США превысит 2775 километров.
В августе 2020 года армия Соединенных Штатов в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), который получит LRHW.
Соответствующие испытания, проведенные Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США состоялись в марте того же года.
Оружие,Армия,Москва,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители