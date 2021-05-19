Новое оружие США способно ударить по Москве из Лондона

Тем не менее, издание уверяет, что новое оружие выступит «средством сдерживания, которое в идеале снижает вероятность конфликта».

Журнал также отмечает, что LRHW, запускаемая с позиций, расположенных в Тихом океане, будет способна поражать цели и в Китае.