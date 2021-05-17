Володин одобрил предложения главы Росгвардии по оружию

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Спикер отметил, что в первую очередь ужесточение правил нужно распространить на новичков, то есть тех, кто претендует на получение оружия впервые.

Предложения Золотова достаточно взвешенные и заслуживают внимания. Правильно было бы изучить возможность их поддержки, — сказал Володин.

Он также подчеркнул, что люди, покупающие справки, не умеют обращаться с оружием и в итоге сами могут пострадать.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект закона, который ужесточает контроль за выдачей медицинского заключения, необходимого для оформления разрешения на оружие. Согласно документу, россияне, желающие получить лицензию на оружие, должны будут проходить медицинское освидетельствование только в государственных или муниципальных клиниках.