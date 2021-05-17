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Володин поддержал ужесточение правил обращения с оружием

News.ruиещё 5
8 часов назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал взвешенным предложение главы Росгвардии Виктора Золотова ввести возрастной ценз в 21 год для выдачи оружия, пишет «Парламентская газета».
Володин одобрил предложения главы Росгвардии по оружию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спикер отметил, что в первую очередь ужесточение правил нужно распространить на новичков, то есть тех, кто претендует на получение оружия впервые.
Предложения Золотова достаточно взвешенные и заслуживают внимания. Правильно было бы изучить возможность их поддержки, — сказал Володин.
Он также подчеркнул, что люди, покупающие справки, не умеют обращаться с оружием и в итоге сами могут пострадать.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект закона, который ужесточает контроль за выдачей медицинского заключения, необходимого для оформления разрешения на оружие. Согласно документу, россияне, желающие получить лицензию на оружие, должны будут проходить медицинское освидетельствование только в государственных или муниципальных клиниках.
11 мая президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после чрезвычайного происшествия в школе в Казани. Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Казани.
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