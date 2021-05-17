В США признали Россию «мировым танковым королем»

В настоящее время Россия является «мировым танковым королем», признает американское издание 19FortyFive.

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«Большинство источников сходятся во мнении, что Россия является мировым танковым королем с, примерно, 13 тысячами танков, многие из которых старше, чем их экипажи», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что к реальным действиям готовы всего несколько тысяч боевых машин, а развертывание остальных потребует времени.

Второе место в мире по числу танков, согласно публикации, занимает Северная Корея, в которой их насчитывается 6145 единиц. Боевые машины Пхеньяна из-за своего возраста в издании называют «бумажными тиграми».

Третье место по числу танков, согласно 19FortyFive, принадлежит США с около 6100 такими машинами, многие из которых являются M1 Abrams третьего поколения.

Четвертое место занимает Индия с около 4730 танками, значительная часть из которых — советско-российские Т-72 и Т-90.

Пятое место по числу танков принадлежит Сирии, в которой насчитывается 3740 таких боевых машин, большая часть которых может быть небоеготовой.