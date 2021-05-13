В России спроектировали танкового робота-подносчика

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО) имени генерала Хрулёва спроектировали уникальную роботизированную установку на базе тягача МТ-ЛБ (известен как «Мотолыга»), которую можно применять для подвоза боеприпасов танкам на передовой линии боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Фото: remdizel.com remdizel.com

Робот, которого придумали учёные из России , представляет собой удлинённую версию МТ-ЛБ. Механизм подачи боеприпасов предполагается разместить в грузовом отсеке. Комплекс управляется оператором, который может находиться на расстоянии до пяти километров. Помимо танков, машина способна снабжать БМП и самоходки.

Уникальность своего технического решения специалисты ВА МТО объясняют тем, что все существующие на данный момент заряжающие роботы могут работать только с самоходной артиллерией.

Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создании универсального робототехнического транспортно-заряжающего комплекса не только для самоходной артиллерии, но и впервые — для танков и БМП, аналогов которому в мире не существует, — пояснили разработчики.

В описании изобретения упоминаются южнокорейская машина K10, работающая только с самоходкой K9 Thunder, и комплекс XM2002 для американской 155-милиметровой гаубицы XM2001 Crusader. Оба устройства являются узкоспециализированными, кроме того, они не могут управляться удалённо.

Российский комплекс на базе «Мотолыги» сможет сократить время загрузки боевой техники боеприпасами в 3-4 раза и снизит физическую нагрузку на экипажи.