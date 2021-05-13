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Правила оборота гражданского оружия решили ужесточить

Анастасия Кирсанова
18 минут назад
Депутаты Государственной думы РФ начали разрабатывать законопроект, ужесточающий правила оборота гражданского оружия. На сайте TАСС сообщили, что за незаконное обращение с легкой пневматикой или холодным оружием последует административная ответственность.
Правила оборота гражданского оружия решили ужесточить
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», - заявили в ГД.
Депутаты предложили увеличить срок наказания за незаконный оборот оружия с двух месяцев до одного года. Также планируется увеличить срок давности нарушений.
Планируется ужесточить ответственность и за потерю оружия и публикаций инструкций самодельного огнестрельного оружия в интернете.
Инициатива направлена в правительство России для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму.
Ранее «Рамблер» писал, что после трагедии в Казани, произошедшей 11 мая, где Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе, в результате которой пострадали десятки человек, президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия.
Например, в Госдуме уже попросили ужесточить порядок выдачи лицензий на оружие. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила регулярно проводить психиатрическую экспертизу владельцам оружия.
Оружие,Армия,Ильназ Галявиев,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
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