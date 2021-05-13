Правила оборота гражданского оружия решили ужесточить

Депутаты Государственной думы РФ начали разрабатывать законопроект, ужесточающий правила оборота гражданского оружия. На сайте TАСС сообщили, что за незаконное обращение с легкой пневматикой или холодным оружием последует административная ответственность.
«Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», - заявили в ГД.
Депутаты предложили увеличить срок наказания за незаконный оборот оружия с двух месяцев до одного года. Также планируется увеличить срок давности нарушений.
Планируется ужесточить ответственность и за потерю оружия и публикаций инструкций самодельного огнестрельного оружия в интернете.
Инициатива направлена в правительство России для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму.
Ранее «Рамблер» писал, что после трагедии в Казани, произошедшей 11 мая, где Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе, в результате которой пострадали десятки человек, президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия.
Например, в Госдуме уже попросили ужесточить порядок выдачи лицензий на оружие. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила регулярно проводить психиатрическую экспертизу владельцам оружия.