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Комитет Госдумы рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая

RT на русскомиещё 7
11 мая 2021
Комитет Госдумы по безопасности 12 мая рассмотрит законопроект об обороте оружия в связи со стрельбой в казанской школе.
Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия после трагедии в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Завтра (12 мая. — RT) комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия», — цитирует РИА Новости сообщение комитета.
Глава комитета Василий Пискарёв заявил о приоритетном порядке рассмотрения инициативы с изменениями касательно закона об оружии.
«Будем просить рассмотреть в первом чтении уже 18 мая», — отметил Пискарёв.
Он подчеркнул, что в законопроекте прописаны «увеличения оснований для отказа выдачи лицензий на оружие, равно как и расширение оснований по аннулированию лицензий, которые были выданы».
Кроме того, речь идёт об ужесточении оборота охолощённого или списанного оружия.
Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.
По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. В ходе допроса он заявил, что «всех ненавидел».
СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.
В Минздраве России сообщили, что в результате стрельбы в больницу направлены 18 детей: шесть из них находятся в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом.
Оружие,Законопроекты,Безопасность,Громкие уголовные дела ,Василий Пискарев,Вячеслав Володин,Минздрав РФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,РИА Новости,
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