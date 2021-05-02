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Премьер Чехии заявил об отсутствии нужды в «Спутнике V»

Lenta.ruиещё 8
4 часа назад
Премьер Чехии заявил об отсутствии нужды в «Спутнике V»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Чехия не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом YouTube-каналу Xaver Live заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает РИА Новости.
Он отметил, что в стране «достаточно вакцин» от других производителей.
Оружие,Андрей Бабиш,РИА Новости,Чешская Республика,
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