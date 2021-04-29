Любые существенные сделки с российским оборонным комплексом могут стать поводом для задействования санкционного закона CAATSA, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен . Об этом сообщает РБК.

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Очень важно, чтобы Турция и все союзники и партнёры США в будущем избегали покупки российского вооружения, включая новые закупки комплексов С-400. Любые значимые сделки с российским вооружением могут попасть под действие закона CAATSA, — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что США «ясно и однозначно» призывали Турцию отказаться от покупки ЗРК С-400, так как эта закупка ставит под угрозу безопасность Соединённых Штатов и военные технологии союзников, а также подрывает сплочённость НАТО

Кроме того, эта сделка позволяет российскому оборонному комплексу заработать значительные средства, а Россия заодно получает доступ к турецкой оборонной индустрии, — отметил Блинкен.

Он напомнил, что Конгресс США в 2017 году принял закон CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и ввёл вторичные санкции против партнёров России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ещё в 2017 году заключил сделку на $2,5 млрд на поставку ракетных систем С-400. Его действия сразу же встретили резкую критику со стороны официальных лиц США и Запада, которые сочти неприемлемой интеграцию системы ПВО, не входящей в НАТО. В декабре прошлого года США ввели санкции против Анкары из-за сделки по С-400.

Российская система противоракетной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» стала серьёзной проблемой для американских планировщиков, которые опасаются привлекательности системы для своих партнёров в оборонной сфере, считает военный эксперт Зишан Ахмад.

США ввели санкции против Турции за связи с оборонным экспортом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление в Федеральном регистре США.

Под действие ограничительных мер попали турецкое управление по оборонной индустрии SSB и четыре чиновника, включая главу данного ведомства Исмаила Демира . Отмечается, что санкции были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Также в документе не упоминаются российские ракетные комплексы С-400, за покупку которых Вашингтон неоднократно угрожал Турции санкциями.

Для SSB санкции означают запрет на американский экспорт и ограничения на кредиты. Турецким чиновникам же будет запрещен въезд в Штаты, а также их активы в юрисдикции США будут заблокированы.

Вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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«Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, теперь и вопрос закрыт», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.

По словам главы МИД Турции, в ходе переговоров с Блинкеном он напомнил, что Анкара закупила российские С-400 из-за отказа США продать свои ЗРС, передает ТАСС.

Турция действует самостоятельно, «не спрашивает разрешения США или других», заявил член турецкого парламентского комитета по безопасности и обороне Мурат Байбатур.

Он сообщил, что Анкара и Москва ведут «переговоры о поставках второй партии систем ПВО С-400». Байбатур подчеркнул, что Турция не собирается «отступать» от принятого решения «относительно российской системы ПВО». Он не считает «правильной и тактичной» позицию США, которые используют «язык угроз» в отношении члена НАТО, «армия которого считается второй по величине». Байбатур заявил, что «каждая страна обязана учитывать свои интересы и интересы своих граждан». Как заявил депутат, диалог с США по вопросу С-400 продолжится, но Анкара будет действовать в соответствии со своими интересами, передает ТАСС.

Отказ Турции от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является единственным путем решения разногласий по этой теме с Соединенными Штатами. С таким утверждением выступил в пятницу посол США в Турции Дэвид Саттерфилд

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"Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США", - приводит его слова газета Bir Gun.

Саттерфилд пояснил, что это является "не личным подходом, а соответствующим [американскому] законодательству требованием".

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его словам, Турция не ощутила прямого эффекта от санкций США, введенных в отношении республики из-за приобретения у России ее ракетных систем.

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«Посмотрим, как будет действовать CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), но на данный момент каких-либо четких последствий нет, мы подождем», — сказал Демир.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика использует купленные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае, если возникнет опасность.

В Турции не исключают приобретение российских истребителей – Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости министр промышленности страны Мустафа Варанк . При этом он подчеркнул, что местные власти надеются на разработку собственных боевых самолетов пятого поколения.

Варан назвал условия для успешной сделки с Россией. По его словам, российский истребитель должен отвечать потребностям вооруженных сил и хорошо «внедряться» в турецкую военную систему. Только в этом случае его могут приобрести либо у РФ, либо у другой европейской страны.

«В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», - пояснил министр.

Он отметил, что в Турции отдают предпочтение разработке собственного истребителя пятого поколения, однако если Россия обладает боевым самолётом, отвечающим всем требованиям турецких военных, то вероятность заключения сделки очень высока.

В октябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», российский истребитель Су-57 продемонстрировал превосходство над американским F-35. Министерство обороны тогда поздравило летчиков-испытателей, работников и ветеранов Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова (ГЛИЦ) со 100-летием предприятия и распространило видеозапись, на которой запечатлены летчики за работой на земле и в воздухе. В какой-то момент в кадре появляется Су-57, летящий на большой высоте без половины фонаря кабины. По словам экспертов, на это не способен ни один боевой самолет в мире. Аналитики также подчеркнули, что Су-57 таким образом обставил самолеты Военно-воздушных сил США — показал, что может оставаться в воздухе даже в случае получения критических повреждений. В то же время с F-35 уже неоднократно происходили различные инциденты в результате разгерметизации кабины, в том числе такие, что приводили к крушению истребителей.

Переговоры России с Турцией о поставке истребителей Су-57 и Су-35, а также военно-техническом сотрудничестве вызовут негативную реакцию США, рассказал ФБА «Экономика сегодня» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев

Переговоры с Турцией о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов поколения 4++ Су-35 могут пройти в ближайшее время. Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова уточнила, что Москва готова к диалогу и сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолета.

О том, что турецкая сторона готовится к приобретению новейших истребителей у России заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, подчеркнув, что «приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения».

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«Турция действует в своих национальных интересах, четко показывая, что ее не устраивают двусторонние отношения с Соединенными Штатами Америки, где Вашингтон пытается диктовать свои условия. За счет этого Турция становится не равноправным партнером, а зависимым государством.



В таком же положении находятся все партнеры США по НАТО. Анкара сейчас единственная, воспротивившаяся правилам игры американской стороны, поэтому за счет военно-технического сотрудничества с Россией попытается избавиться от зависимости», – объяснил эксперт Перенджиев.

Анкара бежит от США к РФ

Турция долгое время планирует реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X, но только в 2021 году Анкара заговорила о вероятном сотрудничестве с российской стороной в этом направлении. Москва же готова принять участие в такой программе, если получит обращение от турецких властей.

«Турция, как и любая страна НАТО, купившая провальные американские самолеты, находится в полной военной зависимости от Вашингтона, который пытается контролировать приобретение военной техники своими партнерами.



Сотрудничество с Россией обеспечит Анкаре серьезный отрыв от Североатлантического альянса и США, а также особый статус в международной организации, ведь Турция становится уже не такой враждебной к Москве, как другие страны НАТО», – отметил эксперт.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он не раз становился предметом восхищения на международном рынке благодаря сочетанию высокой маневренности, возможности выполнения сверхзвукового полета, современного комплекса бортового оборудования и малой заметности. Эти и другие нюансы, полагает Александр Перенджиев, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами, в частности, над истребителями F-35 из Соединенных Штатов.

Сверхманевренный истребитель Су-35 также оказывается весьма востребованным у иностранных государств. Машины уже купил Китай, а по итогам форума «Армия-2020» планировалось заключить контракты на поставку самолетов на сумму около 7 млрд долларов. Согласно тому, что импорт одного Су-35, по данным Минобороны РФ, обошелся КНР 104-105 млн долларов, Россия готовится продать до 67 боевых машин.

Су-35 проектировался для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Он может применять современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Совместный шаг к новым технологиям

Эксперт Александр Перенджиев не исключает, что к военно-техническому сотрудничеству Турции и Российской Федерации в будущем могут присоединиться другие государства. Страны способны условиться и о проведении совместных учений, привлекая союзников к обмену опытом.