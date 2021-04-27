К российским границам в Черном море устремились самолеты-разведчики США

«У российских границ на Черном море сегодня снова "многолюдно"», — отмечается в публикации.

Так, в районе уже находится самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Orion Военно-морских сил (ВМС) США, который осуществляет мониторинг близ российского полуострова Крым. В ближайшее время к нему должны присоединиться беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.