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Американцы готовы сбросить ядерную бомбу на Россию «по звёздам»

News.ru
12 минут назад
Американцы придумали способ обойти блокировку системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS), которую используют потенциальные враги СШАРоссия и Китай.
Американцы готовы сбросить ядерную бомбу на РФ «по звёздам»
Фото: airforce.comairforce.com
Как пишет журнал Popular Mechanics, в США предложили использовать для наведения ядерных боеголовок навигацию по звёздам. Для этого они могут использовать спутники Starlink.
«План Б» заключается в том, чтобы оснастить перспективные стратегические бомбардировщики B-21 Raider Военно-воздушных сил США системой астрономической навигации.
Журналисты уточнили, что подобная система уступает в точности GPS, но «когда доставляется ядерная боеголовка мощностью 3,8 мегатонны, не нужны особые навигационные излишества».
При этом журнал сравнил ориентировку по звёздам с возможностями крылатой ракеты SM-62 Snark времён холодной войны.
Ранее NEWS.ru писал, что командование Военно-воздушных сил США опубликовало снимок временного авиационного ангара, который предназначен для перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Это было достаточно, чтобы специалисты смогли рассчитать примерные габариты самолёта.
Оружие,Армия,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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