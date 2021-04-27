Американцы готовы сбросить ядерную бомбу на РФ «по звёздам»

Россия и Китай. Американцы придумали способ обойти блокировку системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS), которую используют потенциальные враги США

Фото: airforce.com airforce.com

Как пишет журнал Popular Mechanics, в США предложили использовать для наведения ядерных боеголовок навигацию по звёздам. Для этого они могут использовать спутники Starlink.

«План Б» заключается в том, чтобы оснастить перспективные стратегические бомбардировщики B-21 Raider Военно-воздушных сил США системой астрономической навигации.

Журналисты уточнили, что подобная система уступает в точности GPS, но «когда доставляется ядерная боеголовка мощностью 3,8 мегатонны, не нужны особые навигационные излишества».

При этом журнал сравнил ориентировку по звёздам с возможностями крылатой ракеты SM-62 Snark времён холодной войны.