США ищут новые идеи для защиты от гиперзвукового оружия

Пентагону необходимы новые концепции создания систем, способных противодействовать гиперзвуковому оружию. Об этом говорится в заявке на исследования, с текстом которой ознакомился RT. В частности, американское ведомство рассчитывает получить предложения по поводу разработок перехватчика на планирующем этапе полёта. По данным американских СМИ, это вооружение должно быть создано к концу 2020-х годов. Однако, по мнению военных аналитиков, делать прогнозы по срокам пока рано. Эксперты напомнили, что Соединённые Штаты до сих пор не представили своё оружие на основе гиперзвуковых технологий, а также неоднократно признавали, что не обладают преимуществом в этой сфере.

Фото: Reuters © Bobbi Zapka/USAF Reuters © Bobbi Zapka/USAF

Агентство по противоракетной обороне Минобороны США опубликовало заявку на разработки новейших технологий, способных противостоять гиперзвуковому оружию. С их помощью планируется усовершенствовать американскую систему ПРО.

«Агентство по противоракетной обороне США ищет инновационные концепции, рассчитанные на обеспечение доступной, надёжной, высокоэффективной и мощной защиты от систем, которые на этапе планирующего полёта представляют гиперзвуковую угрозу регионального масштаба, а также от иных передовых средств поражения», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Как отмечается, агентство нацелено получить концепции, которые предусматривают обеспечение оперативных возможностей по обнаружению, отслеживанию и поражению единиц вооружения противника во время атаки.

Принять участие в проекте смогут промышленные предприятия, колледжи, университеты и некоммерческие организации.

В заявке подчёркивается, что правительство Соединённых Штатов стремится поддерживать непрерывное развитие, производство, модернизацию и модификацию гиперзвуковых технологий. По словам американских военных, необходимо снизить ограничения на право интеллектуальной собственности, которое требует затрат со стороны властей. В связи с этим участники проекта будут обязаны предоставить Вашингтону право на использование своих разработок.

Как следует из документа, Пентагон в первую очередь интересуют предложения, касающиеся создания перехватчика на этапе планирующего полёта (Glide Phase Interceptor, GPI). Это компонент противогиперзвуковой обороны, предусматривающей ускоренное создание необходимой защиты от передовых угроз, поясняют военные специалисты.

Ещё в феврале стало известно о решении Агентства по противоракетной обороне перенаправить ресурсы именно на это вооружение. Программа по его созданию заменила заявленный ранее проект RPGW (Regional Glide Phase Weapon — «Планирующее оружие регионального радиуса действия»).

По данным американских СМИ, бюджет агентства на 2021 финансовый год, выделенный на RPGW, составлял $127 млн, а всего на защиту от гиперзвукового оружия планировалось потратить $272 млн.

Разработку нового перехватчика GPI морского базирования планируется завершить в конце 2020-х годов. Система будет использовать информацию, накопленную в рамках программы RGPW, и платформу Aegis.

«Для разработки и производства перехватчика на планирующем этапе полёта Агентство по противоракетной обороне США будет использовать средства противоракетной обороны (перехватчики, датчики, системы оперативного управления и связи для руководства боевыми действиями) в различных областях для эффективной защиты от растущих угроз, исходящих от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет регионального радиуса действия», — рассказал о планах представитель Агентства по противоракетной обороне Марк Райт.

Американский противоракетный комплекс THAAD Reuters U.S. Army / Capt. Adan Cazarez

Далёкие перспективы

Как напомнил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, на данный момент Соединённые Штаты не представили своего вооружения на основе гиперзвуковых технологий.

«В этой сфере гонки вооружений США сейчас отстают от РФ. В России на вооружение уже поступают системы и воздушного, и морского базирования, а в Соединённых Штатах всё ещё ведутся с переменным успехом научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Пока не очень понятно, каковы будут результаты», — сказал эксперт.

Стремление Штатов модернизировать ПРО связано прежде всего с появлением новейших российских гиперзвуковых комплексов, которые в Вашингтоне рассматривают как «угрозу» для американских вооружённых сил, считает аналитик. При этом, оценивая заявление Вашингтона о завершении создания систем защиты к концу 2020-х годов, Батюк выразил сомнение и отметил, что пока рано говорить о точных сроках.

«Слишком много неизвестных в этом уравнении, начиная от финансирования данной программы и заканчивая успехами, которых сумеют добиться американские специалисты в разработке систем. Всё очень непредсказуемо», — добавил он.

Между тем директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин предположил, что на конструирование ПРО, способной препятствовать российскому оружию, в частности гиперзвуковой ракете «Циркон», уйдёт как минимум пять лет.

«Через пять лет американцы, может быть, и выйдут на опытно-конструкторские работы по этой тематике, но никак не раньше. До тех пор «Циркон» будет какое-то время абсолютным оружием против ВМС США. Он обладает уникальной способностью наносить высокоточные удары, особенно по морским целям. Вообще, это оружие предназначено для уничтожения военно-морских судов, то есть в сфере, где годами создавалось американское превосходство. Российский комплекс обнуляет эти достижения», — прокомментировал он.

Первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море по морской цели в Баренцевом море РИА Новости Минобороны России

В роли догоняющих

Впрочем, в самих Соединённых Штатах отставание от других стран в сфере гиперзвука не отрицают.

Военно-воздушные силы США 6 апреля провели первое лётное испытание такого оружия, однако оно завершилось неудачей. Как сообщили в американских ВВС, из-за технических проблем не запустилась ракета-носитель.

Как пояснили в марте аналитики Счётной палаты , Пентагон до сих пор не обладает достаточно развитыми технологиями, необходимыми для создания гиперзвукового вооружения. Как следствие, это увеличит время до развёртывания готовых боевых комплексов. По словам аудиторов, для проектов по производству «работоспособных систем гиперзвукового оружия» были установлены сроки, в которые «будет непросто уложиться».

В Пентагоне тем временем сообщили о намерении ускорить разработки оружия и средств зашиты, в частности из-за деятельности «конкурентов» — России и Китая. Эти страны якобы подвергают силы США опасности в воздухе, на суше, на море и в космосе, заявил ранее старший руководитель программы гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майк Уайт

Отметим, что, несмотря на заявления Вашингтона, российское оружие не является «угрозой», а служит для обороны и сохранения стратегического баланса. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт ситуацию, при которой у других стран не возникнет намерений развязать с Москвой вооружённый конфликт.

«Создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности», — сказал Путин в интервью ТАСС.

Кроме того, в прошлом году президент рассказал, что Россия работает над «противоядием» от будущего гиперзвукового оружия, которое может появиться у других ведущих армий мира.

По мнению аналитика Владимира Батюка, в будущем список стран, обладающих гиперзвуковой техникой, может расшириться, что потребует совершенствования в том числе систем защиты от них.