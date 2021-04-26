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Радикалы из сектора Газа запустили несколько ракет в сторону Израиля

ТАССиещё 8
20 часов назад
ТАСС, 26 апреля. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты в сторону Израиля, две из которых были перехвачены системой ПВО. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.
"Прямо сейчас три ракеты были выпущены террористами в секторе Газа в сторону Израиля: две ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол", один запуск не удался, и ракета взорвалась на территории Газы", - говорится в сообщении военных.
В ночь на 24 апреля произошел самый мощный ракетный обстрел Израиля с февраля 2020 года, когда за сутки по еврейскому государству радикалы из Газы выпустили порядка 80 ракет. Единичные ракетные обстрелы после перерыва в несколько месяцев возобновились в конце прошлого года.
Оружие,ИТАР-ТАСС,Израиль,
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