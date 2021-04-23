Ростех готовит поставки в армию новой ракеты

Главной особенностью этой системы вооружения станет возможность пробивать преграды перед непосредственной целью без разрушения корпуса и боевой части ракеты. Ранее подразделение "Ростеха" создало первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов.