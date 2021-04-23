Ростех готовит поставки в армию новой ракеты

"С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года", - рассказал Кочкин.
НАР "Бронебойщик" была разработана подразделением "Техмаша" - НПО "Сплав" - и предназначена для поражения наземных целей. Запуск этих ракет будут способны производить различные российские ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, а также основа российской штурмовой авиации - Су-25.
Главной особенностью этой системы вооружения станет возможность пробивать преграды перед непосредственной целью без разрушения корпуса и боевой части ракеты. Ранее подразделение "Ростеха" создало первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов.