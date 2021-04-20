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Госдеп США назвал Москву агрессором

Говорит Москваиещё 1
8 часов назад
Кроме того, как заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс, Вашингтон не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряжённость. Кроме того, он заявил, что США пока не получили от России официальных уведомлений о её контрмерах и уточнил, что Вашингтон оставляет за собой право ответить на них. 15 апреля Вашингтон ввёл новые рестрикции против Москвы и выслал 10 российских дипломатов. В санкционном списке значатся пять физлиц и три компании по Крыму, а также 16 российских граждан и 16 юридических лиц по вопросу «вмешательства в выборы». В тот же день Москва заявила об ответных мерах.
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