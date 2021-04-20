Кроме того, как заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс
, Вашингтон не видит признаков того, что Киев
предпринимал шаги, провоцировавшие напряжённость. Кроме того, он заявил, что США
пока не получили от России официальных уведомлений о её контрмерах и уточнил, что Вашингтон оставляет за собой право ответить на них. 15 апреля Вашингтон ввёл новые рестрикции против Москвы и выслал 10 российских дипломатов. В санкционном списке значатся пять физлиц и три компании по Крыму, а также 16 российских граждан и 16 юридических лиц по вопросу «вмешательства в выборы». В тот же день Москва заявила об ответных мерах.