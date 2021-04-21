В России выявили 8996 новых случаев коронавируса

В регионах Северо-Кавказского федерального округа зарегистрировано 208 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Наибольшее число новых подтвержденных случаев заболевания выявлено на Ставрополье

В Ставропольском крае подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, в Дагестане — 44, в Кабардино-Балкарии — 29, в Северной Осетии — 11, в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечне — по 10 новых случаев.

Всего в России за последние сутки выявлен 8 271 новый случай коронавируса, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 644 человека.