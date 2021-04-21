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Более 200 случаев коронавируса выявлено на Северном Кавказе

«Это Кавказ»иещё 1
21 апреля 2021
В России выявили 8996 новых случаев коронавируса
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»
В регионах Северо-Кавказского федерального округа зарегистрировано 208 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Наибольшее число новых подтвержденных случаев заболевания выявлено на Ставрополье.
В Ставропольском крае подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, в Дагестане — 44, в Кабардино-Балкарии — 29, в Северной Осетии — 11, в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечне — по 10 новых случаев.
Всего в России за последние сутки выявлен 8 271 новый случай коронавируса, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 644 человека.
С начала пандемии в России выявлено 4 727 125 случаев коронавируса. За весь период умерли 106 706 человек, выздоровели 4 352 873 человека.
Оружие,Ставропольский Край,
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