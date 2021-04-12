Возможности Су-34 расширили за счёт комплексов разведки

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. Агентство отмечает, что самолёты оснастили УКР-ОЭ — для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ — для радиолокационной разведки и УКР-РТ — для радиотехнической. Благодаря им возможности бомбардировщиков по обнаружению целей всех типов серьёзно расширились.