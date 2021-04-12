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Боевые возможности Су-34 расширили за счёт комплексов разведки

News.ru
14 минут назад
Новые универсальные контейнеры разведки (УКР) установили на несколько российских фронтовых бомбардировщиков Су-34. Аппаратуру создали в НИИ «Кулон» холдинга «Росэлектроника».
Возможности Су-34 расширили за счёт комплексов разведки
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. Агентство отмечает, что самолёты оснастили УКР-ОЭ — для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ — для радиолокационной разведки и УКР-РТ — для радиотехнической. Благодаря им возможности бомбардировщиков по обнаружению целей всех типов серьёзно расширились.
Новые контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищённому каналу связи с борта самолёта наземным силам в режиме реального времени, — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что новинки позволят Су-34 вести боевые действия в едином информационном пространстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что высокий уровень боеспособности является отличительной чертой российского Су-34. Его исключительной возможностью можно считать возможность атаковать наземные цели. Такую характеристику истребителю дали эксперты издания «Хуаньцю шибао». Они подчеркнули, что самолёт также обладает хорошей манёвренностью, высокой скоростью и мощным арсеналом для уничтожения целей.
Оружие,Армия,Росэлектроника,
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