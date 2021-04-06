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Испытания гиперзвукового оружия США признаны провальными

runews24.ruиещё 4
50 минут назад
США провалили испытания гиперзвукового оружия
Фото: runews24.rurunews24.ru
Ранее в Общественной службе новостей сообщали, что у США появились проблемы с технической частью для создания гиперзвукового оружия вследствие чего программа его развертывания может быть реализована с сильной задержкой.
Как сообщается в докладе Hypersonic Weapons («Гиперзвуковое оружие») контрольно-бюджетного управления конгресса США, у Америки нет достаточно развитых технологий, позволяющих создать гиперзвуковое оружие.
В частности, одна из проблем касается технической сложности гиперзвуковых систем, которые особо подвержены экстремальным нагрузкам в ходе испытательных полетов.
 
Фото: C BY-SA 4.0 / Touch Of Light
Оружие,Соединенные Штаты,
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