США провалили испытания гиперзвукового оружия

Ранее в Общественной службе новостей сообщали, что у США появились проблемы с технической частью для создания гиперзвукового оружия вследствие чего программа его развертывания может быть реализована с сильной задержкой.
Как сообщается в докладе Hypersonic Weapons («Гиперзвуковое оружие») контрольно-бюджетного управления конгресса США, у Америки нет достаточно развитых технологий, позволяющих создать гиперзвуковое оружие.
В частности, одна из проблем касается технической сложности гиперзвуковых систем, которые особо подвержены экстремальным нагрузкам в ходе испытательных полетов.