В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

"Гигантский ракетный грузовик": The National Interest оценил Ту-160

Российская Газета
2 часа назад
В США оценили российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, известный также как "Белый лебедь".
"Гигантский ракетный грузовик": The National Interest оценил Ту-160
Фото:  rostec.ru rostec.ru
The National Interest называет его гигантским "ракетным грузовиком" в небе. При этом отмечается, что Ту-160 является самым большим и тяжелым бомбардировщиком. Американский бомбардировщик B-1 уступает ему в размерах. Автор публикации описывает и способность "Белого лебедя" разгоняться до скорости 2 Маха.
Кроме того, издание напоминает о недавнем рекорде продолжительности полета, установленном на двух бомбардировщиках Ту-160. Они провели в воздухе более двадцати пяти часов и преодолели расстояние более 20 000 километров. Во время этого полета трижды происходила заправка в воздухе с шести заправщиков Ил-78.
The National Interest также обращает внимание на тот факт, что Ту-160 - единственный созданный советскими конструкторами бомбардировщик, не имеющий защитного вооружения, но в патрульных вылетах его обычно сопровождают истребители.
Оружие,Армия,The National Interest,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители