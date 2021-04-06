"Гигантский ракетный грузовик": The National Interest оценил Ту-160

Кроме того, издание напоминает о недавнем рекорде продолжительности полета, установленном на двух бомбардировщиках Ту-160. Они провели в воздухе более двадцати пяти часов и преодолели расстояние более 20 000 километров. Во время этого полета трижды происходила заправка в воздухе с шести заправщиков Ил-78.