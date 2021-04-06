"Огромное небо": советские летчики спасли берлинцев 55 лет назад

55 лет назад - 6 апреля 1966 года экипаж Як-28П ценой собственной жизни спас жителей Западного Берлина от падающего самолета. Он направил его в озеро Штессензее. Подвигу героев посвятили известную советскую песню "Огромное небо".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Советский экипаж состоял из двух военнослужащих - летчика Бориса Капустина и штурмана Юрия Янова. Команда на взлет поступила в 15:24. Но через 12 минут после взлета возникли проблемы. Як-28П стал терять скорость и высоту.

Борис Капустин приказал Юрию Янову катапультироваться. Но тот отказался, понимая, что необходимый для катапультирования сброс общего для пилота и штурмана фонаря кабины ухудшит аэродинамику самолета и затруднит действия летчика. И тогда экипаж принял решение уходить от города.

Как выяснится позже, этот трагический момент наблюдали многие жители Берлина. Они понимали, что летчики пытаются управлять самолетом и уводят его от жилых кварталов. Как говорили эксперты, у экипажа была возможность остаться в живых, но в последний момент у озера они заметили дамбу с оживленным шоссе. Боясь врезаться в машины, Борис Капустин направил самолет в озеро. Как потом выяснила комиссия, причиной отказа работы двух двигателей стал "конструктивно-производственный дефект".