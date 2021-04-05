Америка признала российский Су-57 «убийцей» своих авианосцев

Американское издание 19FortyFive сообщило о том, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может стать «убийцей» авианосцев ВМС США

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Издание отмечает, что названный самолёт предназначен для поражения наземных, воздушных и морских целей, в связи с чем его, вероятно, оснастят новой мощной противокорабельной ракетой. По данным 19FortyFive, в настоящее новые российские истребители, как правило, оснащаются усовершенствованными ракетами Х-35.

Тем не менее авторы публикации отмечают, что программа Су-57 сталкивается с многочисленными задержками, которые связаны в то числе с аварией декабря 2019 года. Поэтому в издании задаются вопросом, поступит ли вообще этот истребитель когда-нибудь в эксплуатацию.

Инцидент произошёл в конце декабря 2019 года. Тогда перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57, принадлежащий Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу ( КнААЗ ) имени Гагарина, разбился в тайге в 111 километрах от аэродрома Дземги.

Согласно одной из версий произошедшего, в ходе полёта возникли неполадки с двигателем первого этапа — АЛ-41Ф1 (изделие 117). Вторая версия — ошибка пилотирования.

Этот инцидент стал тогда уже третьим для Су-57 и самым серьёзным.