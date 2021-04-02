Минобороны утвердило окончательный облик ПАК ДА

Минобороны приняло окончательное решение о том, как будет выглядеть создаваемый ПАО «Туполев» стелс-бомбардировщик ПАК ДА. В приоритете было снижение заметности самолёта и его дальнобойность.

Фото: soldier_moskva/twitter.com soldier_moskva/twitter.com

Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло».

По итогам серии испытаний макетов самолёта на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств утверждён окончательный технический облик ПАК ДА . Опытно конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, — отметил собеседник издания.

Конструкторы сейчас собирают несколько опытных образцов самолёта. Он будет летать на дозвуковых скоростях и получит большую продолжительность полёта.

На ПАК ДА применят только внутрифюзеляжное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты. Предполагается, что он заменит ракетоносцы Ту-95МС.