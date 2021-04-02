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Минобороны утвердило окончательный облик ПАК ДА

News.ruиещё 3
1 час назад
Минобороны приняло окончательное решение о том, как будет выглядеть создаваемый ПАО «Туполев» стелс-бомбардировщик ПАК ДА. В приоритете было снижение заметности самолёта и его дальнобойность.
Минобороны утвердило окончательный облик ПАК ДА
Фото: soldier_moskva/twitter.comsoldier_moskva/twitter.com
Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло».
По итогам серии испытаний макетов самолёта на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств утверждён окончательный технический облик ПАК ДА . Опытно конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, — отметил собеседник издания.
Конструкторы сейчас собирают несколько опытных образцов самолёта. Он будет летать на дозвуковых скоростях и получит большую продолжительность полёта.
На ПАК ДА применят только внутрифюзеляжное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты. Предполагается, что он заменит ракетоносцы Ту-95МС.
Постройка первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика начата в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80), писал ранее NEWS.ru.
Оружие,Армия,Министерство обороны,Туполев,
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