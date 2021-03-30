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В США российскую «Армату» назвали самым мощным танком в мире

Lenta.ruиещё 2
30 марта 2021
Американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка.
В США российскую «Армату» назвали самым мощным танком в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В рейтинг издания попали четыре боевые машины: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».
Журнал, объясняя попадание последнего танка в рейтинг, пишет, что данная машина «произведена в очень небольшом количестве», однако обладает «несколькими уникальными особенностями, которые сделают ее силой, с которой нужно считаться на поле боя». Издание отмечает мощную силовую установку танка и его активную и пассивную системы защиты.
В марте The National Interest написал, что на параде Победы в Москве будет представлено самое смертоносное оружие России: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.
В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
Оружие,Армия,Юрий Борисов,The National Interest,Соединенные Штаты,
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