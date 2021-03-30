В США российскую «Армату» назвали самым мощным танком в мире

Журнал, объясняя попадание последнего танка в рейтинг, пишет, что данная машина «произведена в очень небольшом количестве», однако обладает «несколькими уникальными особенностями, которые сделают ее силой, с которой нужно считаться на поле боя». Издание отмечает мощную силовую установку танка и его активную и пассивную системы защиты.