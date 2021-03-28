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РИА Новости: Первая в этом году стрельба ракетой «Циркон» пройдёт летом

RT на русскомиещё 1
55 минут назад
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» произведёт первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в начале лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Раскрыта дата первой в году стрельбы ракетой «Циркон»
Фото: ТАССТАСС
«Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», — заявил один из источников.
Уточняется, что данный запуск «Циркона» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе.
Не исключается выполнение залповой стрельбы гиперзвуковыми ракетами.
5 февраля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах дополнительных закупок гиперзвукового и высокоточного оружия.
Оружие,Армия,Сергей Шойгу,РИА Новости,
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