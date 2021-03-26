В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

КНДР испытала новую ракету

Газета.Ru
44 минуты назад
Корейская Народная Демократическая Республика провела испытание новой тактической управляемой ракеты, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на со ссылкой на северокорейские средства массовой информации.
КНДР испытала новую ракету
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"25 марта Академия оборонных наук провела испытательный пуск недавно разработанной новой тактической управляемой ракеты", – приводит агентство информации из северокорейских СМИ.
Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытании, указано в сообщении. В ходе испытания две ракеты нового типа поразили цели на расстоянии 600 км в акватории Японского моря, масса боевой части ракеты составляет 2,5 тонны. 25 марта стало известно о запуске КНДР двух баллистических ракет.
По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что северокоейские ракетные пуски не представляют угрозы для России.
Оружие,Армия,Чен Ким,Дмитрий Песков,Корея, Народно-Демократическая Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители