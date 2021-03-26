КНДР испытала новую ракету

"25 марта Академия оборонных наук провела испытательный пуск недавно разработанной новой тактической управляемой ракеты", – приводит агентство информации из северокорейских СМИ.
Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытании, указано в сообщении. В ходе испытания две ракеты нового типа поразили цели на расстоянии 600 км в акватории Японского моря, масса боевой части ракеты составляет 2,5 тонны. 25 марта стало известно о запуске КНДР двух баллистических ракет.
По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что северокоейские ракетные пуски не представляют угрозы для России.